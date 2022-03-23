İzmir Çeşme’de ormanlık alanda asbest tehlikesi! Moloz çöplüğüne döndü

İzmir Çeşme'de sit alanı olarak belirlenen ormanlık bölgeye, belediye ekipleri tarafından moloz döküldü. Ayrıntıları A Haber ekibinden Sefer Ayçe aktardı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan vatandaş "Yeni değil yaklaşık 25 senedir burada sit ve ormana ait parselde illegal döküm depolama çalışmaları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi araçlarını da tespit ediyoruz." dedi.

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