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İzlediği videodan sonra kentte hurda telefon ve bilgisayar bırakmadı! Kendisi için servet olarak gösteriyor | Bakın ne çıkartıyor

İHA
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Giriş: 28.11.2022 11:59
Eskişehirli telefon tamircisi Hıdır Yıldız, internetten izlediği videodan sonra kentte hurda telefon ve çeşitli elektronik cihazlar toplamaya başladı. Hurda parçaların kendisi için servet olduğunu belirten Yıldız bakın elektronik cihazlardan ne çıkartıyor?
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