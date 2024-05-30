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İtfaiye ekibi yanan evdeki bebeği son anda kurtardı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 14:57
Kahramanmaraş’ta bir ikamette çıkan yangında itfaiye ekipleri evdeki bebeği yanmaktan son anda kurtardı.
İtfaiye ekibi yanan evdeki bebeği son anda kurtardı
İtfaiye ekibi yanan evdeki bebeği son anda kurtardı
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