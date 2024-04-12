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İşyeri sahibinden hırsızlara harçlık! Hırsızlar harçlığı aldı, işyerine zarar vermedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2024 20:22
Elazığ'da hırsızların dadandığı şarküterinin sahibi, ilginç bir yönteme başvurdu, çareyi hırsızlara para bırakmakta buldu. İşyerine zarar vermedikleri için de hırsızlara teşekkür etti.
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