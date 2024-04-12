İşyeri sahibinden hırsızlara harçlık! Hırsızlar harçlığı aldı, işyerine zarar vermedi

Elazığ'da hırsızların dadandığı şarküterinin sahibi, ilginç bir yönteme başvurdu, çareyi hırsızlara para bırakmakta buldu. İşyerine zarar vermedikleri için de hırsızlara teşekkür etti.

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