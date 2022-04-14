İstanbul’un yorgancıları | Yünün içine sığan bir ömür

Kimine göre çeyizlerin vazgeçilmez parçası kiminin belki de varlığından haberi yok. Şimdilerde daha ziyade nevresimler kullanılsa da aslında yün yorganlar unutulan geleneklerdendir. Her birinin farklı adı, farklı dokunuşu vardır. Nazmi İnce de yarım asırdan bu yana elyaflara nevresim takımlarına inat yün yorganlarını dikmeye çalışıyor. Yetiştirmek için yeni çıraklar arıyor.

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