03 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'un göbeğinde çağ dışı görüntüler: "Yollar tarlaya döndü, iş yerlerini su ve lağım bastı"

İstanbul'un göbeğinde çağ dışı görüntüler: "Yollar tarlaya döndü, iş yerlerini su ve lağım bastı"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2023 15:11
Şişli'de İSKİ tarafından 3 ay önce başlatılan altyapı çalışmasının hala bitmemiş olması vatandaşları adeta çileden çıkardı. Yolların mayın tarlasına döndüğünü ve yanlış çalışma nedeniyle iş yerlerini de su ve lağım bastığını söyleyen mahalleli, tüm şikayetlerine rağmen asla muhatap bulamadıklarını belirterek, “Daha iyi bir hizmet olması beklenirken rezil ettiler, berbat ettiler” dedi.
İstanbul’un göbeğinde çağ dışı görüntüler
İstanbul'un göbeğinde çağ dışı görüntüler
5 yılda 8 milyon hastaya şifa oldu
5 yılda 8 milyon hastaya şifa oldu
Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni!
Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni!
Muharrem Ertaş’ın vefatının yıl dönümü!
Muharrem Ertaş’ın vefatının yıl dönümü!
Mersin’de kalık festivali!
Mersin’de kalık festivali!
Pencereye çıkıp yardım istedi esnaflar kurtardı
Pencereye çıkıp yardım istedi esnaflar kurtardı
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Karanlıktan aydınlığa uzanan hikaye!
Karanlıktan aydınlığa uzanan hikaye!
Hayatta her şey insanlar için! Başkan Erdoğan engellilerle el ele: Sevgi ile aşılan engeller
Hayatta her şey insanlar için! Başkan Erdoğan engellilerle el ele: Sevgi ile aşılan engeller
Tarihi düğmeli evler korumaya alındı!
Tarihi düğmeli evler korumaya alındı!
Gümüş sanatını bastona nakşetti!
Gümüş sanatını bastona nakşetti!
Helal sana savcı! Bakın ne yaptı
Helal sana savcı! Bakın ne yaptı
Daha Fazla Video Göster