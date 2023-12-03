İstanbul'un göbeğinde çağ dışı görüntüler: "Yollar tarlaya döndü, iş yerlerini su ve lağım bastı"

Şişli'de İSKİ tarafından 3 ay önce başlatılan altyapı çalışmasının hala bitmemiş olması vatandaşları adeta çileden çıkardı. Yolların mayın tarlasına döndüğünü ve yanlış çalışma nedeniyle iş yerlerini de su ve lağım bastığını söyleyen mahalleli, tüm şikayetlerine rağmen asla muhatap bulamadıklarını belirterek, “Daha iyi bir hizmet olması beklenirken rezil ettiler, berbat ettiler” dedi.