İstanbul'da yollar boş kaldı! Trafik olmayınca ulaşım süresi kısaldı

9 Günlük bayram tatili ile İstanbul yolları boş kaldı. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna yolculuk süresi ne kadar düştü? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN