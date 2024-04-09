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İstanbul'da yollar boş kaldı! Trafik olmayınca ulaşım süresi kısaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 10:31
9 Günlük bayram tatili ile İstanbul yolları boş kaldı. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna yolculuk süresi ne kadar düştü? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

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