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İstanbul'da yangın paniği! Alevler çatıyı sardı

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Giriş: 27.02.2024 11:08
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir binada yangın çıktı. Alevler binanın çatı katını sararken, evde zaman zaman patlamalar meydana geldiği öğrenildi.
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