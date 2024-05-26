İstanbul'da üniversiteli genç kızın bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı: "Görürseniz mutlaka ihbar edin"

Kağıthane'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç bir kızın, gece yarısı arkadaşlarının evine gireceği esnada kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından bıçaklandığı olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Yaralanması sonucu 3 organı zarar gören genç kızın yaşadığı olay nedeniyle okul kaydını dondurduğu ve tanınmamak için saç rengi ile giyimini değiştirdiği öğrenildi. Baba Kenan Zengin, "Sizlerin de evlatları var. Bu kişiyi görürseniz mutlaka ihbar edin. Belki vicdanlı birisi görüp tanıyarak ihbar eder. İnsanlara yalvarıyorum" derken, bıçaklanan Aslıhan Zengin ise, "O kişinin beni tekrar görmesini istemiyorum. Okulumu dondurdum" ifadelerini kullandı.