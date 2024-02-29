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İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

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Giriş: 29.02.2024 07:54
Güncelleme:29.02.2024 07:54
İstanbul'da sisli hava nedeniyle görüş mesafesi düştü. hem hava hem deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
İstanbul’da ulaşıma sis engeli!
İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
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