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İstanbul’da trafikte dehşet anları kamerada: Yol verme kavgasında 2 kişi bacağından bıçaklandı

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Giriş: 08.02.2024 12:06
Kağıthane’de üç ayrı noktada trafikte yaşanan yol verme tartışmaları sonucu çıkan kavgalarda, 2 kişi bacağından bıçaklandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadınların çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansıdı.
İstanbul’da trafikte dehşet anları kamerada
İstanbul’da trafikte dehşet anları kamerada
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