İstanbul’da trafikte beyzbol sopalı kavga

İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafikte bir minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında çıkan tartışma, beyzbol sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da bir minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışma beyzbol sopalı saldırıya dönüştü. Minibüs şoförünün sopayla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay,dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydan'da yaşandı. İddialara göre, bir minibüs şoförüyle ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı. Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.