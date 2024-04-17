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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 18:53
İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. İşte detaylar…
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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 67!
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67!
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