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İstanbul'da suç örgütüne dev operasyon! Böyle yakalandılar | Flaş sözler: Cezaevine girse de kurtulsak

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Giriş: 26.05.2022 14:44
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde faaliyet gösteren yasadışı suç örgütüne ve bu örgüte silah temin ederek silah kaçakçılığı yaptığı belirtilen gruba sabah saatlerinde operasyon yaptı. Operasyonda 74 şüpheli hakkında yakalama kararının verildiği öğrenildi. Öte yandan; operasyon sırasındaki bir diyalog ise dikkat çekti.
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