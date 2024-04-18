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İstanbul'da sivrisinek tehlikesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 13:22
Havaların erken ısınması İstanbul'da sivrisineklerin çoğalmasına neden oldu. Peki ne gibi önlemler alınmalı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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