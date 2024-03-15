İstanbul’da şaşırtan manzara! Duvarsız binanın banyosu açıkta kaldı

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında dört katlı bir bina yıkılınca, yan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı. Daire sakinleri evi boşaltmak zorunda kaldı.

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