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İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 13:37
İstanbul polisi sahte kanser ve botoks ilacı üretimi yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 20 milyon TL değerinde sahte ilaç ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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