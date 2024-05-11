İstanbul'da sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den üst üste uyarılar geliyor! Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat...

Hava sıcaklıkları düşüşe geçerken çok sayıda ilde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Diğer yandan toz taşınımı ve kuvvetli fırtınaya yönelik vatandaşlar uyarıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...