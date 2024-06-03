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Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Taraflar canlı yayında yüzleşti | Stüdyo karıştı

ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz günlerde Eyüp Bey, "karım Şükriye, evli akrabası ile yasak ilişki yaşıyor" iddiası ile stüdyoya geldi. Evli akrabası Hakan Beye kaçan Şükriye Hanım, o iddiaların ardından stüdyoya geldi. Taraflar canlı yayında yüzleşirken şoke eden iddialarda ortaya atıldı. Şükriye hanım kocası Eyüp Beyin ise Hakan'ın eşi İpek hanımla aşk yaşadığını iddia etti. İşte akılalmaz olayın detayları....

Giriş Tarihi: 03.06.2024 23:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 23:50
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Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Taraflar canlı yayında yüzleşti | Stüdyo karıştı

ATV'nin beğenilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

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Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Taraflar canlı yayında yüzleşti | Stüdyo karıştı

Geçtiğimiz günlerde Eyüp Bey, "Karım Şükriye, evli akrabası ile yasak ilişki yaşıyor" iddiası ile stüdyoya geldi.

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Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Taraflar canlı yayında yüzleşti | Stüdyo karıştı

22 Haziran 2022 tarihinde Şükriye Hanım, kocası Eyüp Bey ile boşanmak için dava açtı. Çünkü kuzeni Hakan Bey ile bir ilişki yaşıyordu. Ancak çift ayrılınca Şükriye Hanım tekrar kocası Eyüp Bey ile barıştı. Tekrar kuzeni Hakan ile ilişkiye başladıktan sonra iddiaya göre kaçtı.

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Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Taraflar canlı yayında yüzleşti | Stüdyo karıştı

TARAFLAR CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ
Evli akrabası Hakan beye kaçan Şükriye Hanım stüdyoya geldi. Taraflar canlı yayında yüzleşirken şoke eden iddialarda ortaya atıldı.

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Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Taraflar canlı yayında yüzleşti | Stüdyo karıştı

Şükriye hanımın kocası Eyüp beyin ise İpek Hanım ile ilişki yaşadığı iddia edildi.