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İstanbul'da sabah trafiği

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 08:33
İstanbul yeni güne nasıl başladı? Hangi bölgelerde trafik yoğunluğu var? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

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