26 Mayıs 2024, Pazar
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İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık! 4 kadın girdikleri evde 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı | Bebek kamerasına yakalandılar
Pes dedirten hırsızlık olayı İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre 4 kadın hırsız, ziyaret için Zonguldak'a giden iki çocuklu ailenin evindeki 400 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve para çaldı. Hırsızların girdiği evde oturan Doğan Can Aktaş yaptığı açıklamada, "Bizi şaşırtan kısmı, kapıyı açmaları bile tereddütlü değil. Direkt kapıyı zorlayarak başlıyorlar. Evde olmadığımızdan çok eminler" dedi. Öte yandan hırsızlık anları, Aktaş ailenin iki bebeği için evlerine taktırdıkları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.