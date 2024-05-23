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İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 6 yaralı var

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 23.05.2024 21:48
İstanbul Üsküdar'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.
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