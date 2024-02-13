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İstanbul'da miras kavgası! Sokak ortasında kardeşlerini vurdu

İHA
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Giriş: 13.02.2024 15:25
İstanbul Kağıthane'de bir şahıs miras kalan daireye oğlunu yerleştirince kardeşleriyle arasında kavga çıktı. Daireyi bölüşmek isteyen kardeşlerini sokakta silahla kovalayarak bacaklarından vuran şahıs tutuklanırken, dehşet anları görüntülendi.
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