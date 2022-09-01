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İstanbul'da kiraların ayarı kaçtı

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Giriş: 01.09.2022 10:45
Semtler muhitler değişiyor ancak istenen bedel değişmiyor. Öncesinde evlerin konumu, muhiti istenen kirayı etkilerdi. Artık o ayrımın yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Yani semtler değişiyor kira bedeli değişmiyor. Boğaz'da oturmakla boğaza uzak noktada ev tutmak arasındaki fark ortadan kalktı.
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