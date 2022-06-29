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İstanbul’da kimyasal madde tankı devrildi! Mahallede panik

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Giriş: 29.06.2022 09:40
İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikada içinde kimyasal madde bulunan tank devrildi. Çevreye yayılan kimyasal koku korku dolu anlar yaşattı. AFAD ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alıp özel kıyafetler giyerek içeride kimyasal madde ölçümü yaptı. Çalışma sırasında kokudan etkilenen bir itfaiye eri ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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