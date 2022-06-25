25 Haziran 2022, Cumartesi
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İstanbul’da kan donduran cinayetle ilgili gelişme! Mahir Sertçelik’in son sözü ortaya çıktı
İstanbul’da amcasının kızıyla evli olan yeğeni tarafından öldürülen Mahir Sertçelik’in son sözünün "şikayetçiyim" olduğu ortaya çıktı. Şişli'de aralarında husumet bulunan yeğeni ve aynı zamanda kızıyla da evli olan Ersin Sertçelik tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in, dün zanlının "silahla tehdit" ve "hakaret" suçundan yargılandığı davada karşı karşıya geldi.