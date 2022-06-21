21 Haziran 2022, Salı
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İstanbul’da jandarma ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor! 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi
İstanbul Jandarma İl Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 ayrı adres ve araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda TL ile döviz ve hassas terazi ele geçirdi. Suçüstü yakalanan şahılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.