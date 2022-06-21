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İstanbul’da jandarma ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor! 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

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Giriş: 21.06.2022 08:58
İstanbul Jandarma İl Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 ayrı adres ve araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda TL ile döviz ve hassas terazi ele geçirdi. Suçüstü yakalanan şahılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon!
3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon!
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