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İstanbul'da 'iftar' öncesi metrobüs çilesi! Vatandaş mağdur oldu duraklar tıka basa doldu

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Giriş: 14.03.2024 19:13
Güncelleme:14.03.2024 19:13
İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar otobüs duraklarında ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu, trafik ise durma noktasına geldi.İftar saatinin de yaklaşmasıyla evlerine gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yenibosna metrobüs durağında da evlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların kalabalık nedeniyle yürüyemediği görüldü. Öte yandan trafik ise durma noktasına geldi.
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