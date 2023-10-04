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İstanbul’da hayalet ekran hırsızlığı girişimi! Araçta 50 bin liralık hasar meydana geldi

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 16:35
Otomobillerin hayalet göstergesi hırsızları son aylarda sürücülerin kabusu oldu. Son olarak İstanbul Bağcılar'da hırsızlar lüks aracın hayalet ekranını çalmak istedi. Mahallelinin olayı fark etmesi üzerine hırsızlar söktükleri parçaları olay yerinde bırakarak kaçtı. Araçta yaklaşık 50 binlik hasar meydana geldi. Peki hırsızlar neden hayalet ekranlara yöneldi?
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