29 Mayıs 2022, Pazar
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İstanbul’da havalar ısındı sahiller taştı!
İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Kimi sahile gitti kimi ormana kimi ise serinlemek için çareyi plajda buldu. İşte İstanbulluların hafta sonu tatilinden görüntüler...