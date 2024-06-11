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İstanbul'da hangi plajlar alarm veriyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 13:44
Sağlık Bakanlığı, İstanbul plajlarının temizlik durumlarını inceledi. Bazı noktalar alarm seviyesinde çıktı. Hangileri yüzmeye uygun, hangileri değil? A Haber muhabiri Damla Kuşkapan detayları aktardı.
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