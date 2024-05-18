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İstanbul'da hafta sonu güneşli geçiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 16:55
İstanbul'da hafta sonu güneşli geçiyor. hava güzel olunca tarihi yarımadada yoğunluk yaşanıyor. Detayları Eminönü'nden A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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