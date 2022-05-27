27 Mayıs 2022, Cuma
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İstanbul'da gece şimşeklerle böyle aydınlandı!
İstanbul'un batı kesimlerindeki bazı bölgelerinde geç saatlerde etkili olan yağış esnasında gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. İstanbul'un batı kesimlerinde Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Gececi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman sağanak yağış da etkili oldu.