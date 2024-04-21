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İstanbul'da Gazze yürüyüşü! A Haber havadan görüntüledi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 16:36
İstanbul'da Gazze yürüyüşü düzenlendi. Öğle namazı sonrası toplanan halk, Beyazıt meydanından Ayasofya'ya yürüdü. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ o noktadan detayları aktardı.
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A Haber havadan görüntüledi
A Haber havadan görüntüledi
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