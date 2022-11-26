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İstanbul’da dehşet anları! Önlerini kesip para istediler vermeyince bıçakladılar

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Giriş: 26.11.2022 11:15
İstanbul’da sokaktan geçenleri durdurup para isteyen çocuk yaştaki bir grup, para vermeyen biri kadın 4 kişiyi darbedip, bıçakladı. Kızlı erkekli grubun, eğlenceden çıkarak evlerine gitmeye çalışan kişilere sokak ortasında saldırıp, bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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