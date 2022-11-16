16 Kasım 2022, Çarşamba
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İstanbul'da büyük yangın: Seyir halinde aracı alev aldı park halindeki 4 otomobile sıçradı!
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otomobilde çıkan ve park halindeki 4 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.