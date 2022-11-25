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İstanbul’da bebek arabası var diye minibüse almadı iddiası! O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.11.2022 16:57
İstanbul’da bebek arabasıyla binmek istediği minibüse alınmadığı iddia edilen kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Kadın ile tartışan şoför sinirlenerek, "çalışmıyorum" diyerek tepki gösterip kadını aracından indirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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