İstanbul’da bebek arabası var diye minibüse almadı iddiası! O anlar kamerada

İstanbul’da bebek arabasıyla binmek istediği minibüse alınmadığı iddia edilen kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Kadın ile tartışan şoför sinirlenerek, "çalışmıyorum" diyerek tepki gösterip kadını aracından indirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.