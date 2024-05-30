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İstanbul’da batık tekne mezarlığı! Tekneler bakımsızlıktan çürüyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 30.05.2024 14:30
İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe Deresi çevresinde bulunan tekneler, bakımsızlık nedeniyle battı. Su kirliliği gün yüzüne çıktı. Çevredekiler yıllardır batık halde bulunan teknelerin kaldırılmasını istiyor.
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