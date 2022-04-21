21 Nisan 2022, Perşembe
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İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu! Vatandaşın İBB isyanı: İstanbullu sayenizde perişan oluyor
İstanbul'da Zincirlikuyu yönüne seyir halindeyken arızalanan metrobüs nedeniyle Yenibosna durağında yoğunluk oluştu. Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.