İstanbul’a kurbanlıklar ne zaman gelecek? Kurban sorgulaması nasıl yapılır?

Son dakika haberine göre: Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala hazırlıklar sürüyor. İstanbul'a kurbanlık girişleri 24 Haziran'da başlayacak. Peki kurban sorgulaması nasıl yapılır? Kurban alırken nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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