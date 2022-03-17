17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'a kar geri geliyor | Kuvvetli kar sağanakları ne zaman başlayacak?

İstanbul'a kar geri geliyor | Kuvvetli kar sağanakları ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 16:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurt genelinde kar yağışı önümüzdeki günlerde etkili olacak. Megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde kar kalınlığı kırk santime kadar yükselecek. Bu süreçte tüm yurtta hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Konuyu Filiz Uçan ve konuğu ile detaylandırdı.
Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı gözaltına alındı
Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı gözaltına alındı
İstanbul’a kar geri geliyor
İstanbul'a kar geri geliyor
17 yaşındaki liseli genç feci kazada can verdi!
17 yaşındaki liseli genç feci kazada can verdi!
Tarihi çınar ağaçları nasıl korunuyor?
Tarihi çınar ağaçları nasıl korunuyor?
Vahşi doğada hayatta nasıl kalınır?
Vahşi doğada hayatta nasıl kalınır?
Yolda bulduklarıyla yaptı! Gören şaştı kaldı
Yolda bulduklarıyla yaptı! Gören şaştı kaldı
Berat gecesi hangi dua edilmeli?
Berat gecesi hangi dua edilmeli?
Fatih’te bir kişi tramvayın altında kaldı
Fatih'te bir kişi tramvayın altında kaldı
Antalya’da feci kazada 3 genç öldü
Antalya'da feci kazada 3 genç öldü
Hem bıçakladılar hem de soydular
Hem bıçakladılar hem de soydular
Havalar neden ısınmıyor?
Havalar neden ısınmıyor?
Tramvayda ’yol verme’ kavgası kamerada!
Tramvayda 'yol verme' kavgası kamerada!
Daha Fazla Video Göster