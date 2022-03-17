İstanbul'a kar geri geliyor | Kuvvetli kar sağanakları ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurt genelinde kar yağışı önümüzdeki günlerde etkili olacak. Megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde kar kalınlığı kırk santime kadar yükselecek. Bu süreçte tüm yurtta hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Konuyu Filiz Uçan ve konuğu ile detaylandırdı.