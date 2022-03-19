İstanbul yeniden beyaza büründü! Vali Yerlikaya uyardı: Trafiğe çıkmayın

İstanbul'da dün sabah yeniden başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu alarmının ardından İstanbul Valiliği bir dizi tedbir aldı. A Haber muhabirleri de İstanbul sokaklarında haber nöbetini sürdürüyor. Son durumu Anadolu Yakası'ndan Tülay Ayçiçek Avrupa Yakasın'dan da Murat Dada aktardı.

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