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İstanbul yeniden beyaza büründü! Vali Yerlikaya uyardı: Trafiğe çıkmayın

A Haber
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Giriş: 19.03.2022 09:03
İstanbul'da dün sabah yeniden başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu alarmının ardından İstanbul Valiliği bir dizi tedbir aldı. A Haber muhabirleri de İstanbul sokaklarında haber nöbetini sürdürüyor. Son durumu Anadolu Yakası'ndan Tülay Ayçiçek Avrupa Yakasın'dan da Murat Dada aktardı.
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