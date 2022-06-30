30 Haziran 2022, Perşembe
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İstanbul Tekirdağ sınırında korku dolu anlar! 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü
İstanbul Tekirdağ sınırında çıkan yangın korkuya sebep oldu. İddiaya göre, civardaki tarlada biçim yapan biçerdöverci, henüz biçilmemiş buğday tarlasının yandığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çeviren yangın, İstanbul ve Tekirdağ itfaiyelerinin ortak çalışması sonucu daha da büyümeden kontrol altına alındı.