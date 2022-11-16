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İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

DHA
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Giriş: 16.11.2022 10:44
İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş halde 14 kilogram 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan testte eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi. Olay hakkında çok yönlü soruşturma devam ediyor.
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