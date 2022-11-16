16 Kasım 2022, Çarşamba
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İstanbul Havalimanı’nda operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş halde 14 kilogram 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan testte eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi. Olay hakkında çok yönlü soruşturma devam ediyor.