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İstanbul genelinde huzur uygulaması! Araçlar arandı, sürücü belgeleri kontrol edildi

İHA
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Giriş: 22.02.2024 23:37
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.
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