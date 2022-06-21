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İstanbul Esenyurt'ta ortalığı savaş alanına döndürdüler! Ev sahibi ile kiracısı birbirine girdi!

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Giriş: 21.06.2022 10:11
İstanbul’da ev sahibiyle kiracısı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki aile sopa ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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