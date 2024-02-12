İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji alarm verdi: Sıcaklıklar düşüyor!

Türkiye, haftanın ilk gününe sağanakla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kritik uyarıyı yaptı. İstanbul dahil 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapan Meteoroloji uzmanları, sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İstanbul'da hafta boyu sağanak yağışların devam edeceği belirtilirken fırtına uyarısı da yapıldı. Doğu için de çığ alarmı vardı.