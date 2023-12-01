İstanbul barajlarında su seviyesi artıyor! Baraj doluluk oranı yüzde 33'e yükseldi

Megakent İstanbul'da su taşkınlarına neden olan şiddetli yağış, su seviyesini etkiledi. Barajlarda doluluk bir günde yüzde 8 artarak yüzde 33'e yükseldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN