12 Şubat 2024, Pazartesi
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İstanbul Ataşehir'de acı kaza! Mendil satan kadın beton mikserinin altında can verdi
İstanbul Ataşehir'de çok acı bir olay yaşandı. Trafik ışıklarında mendil satan bir kadın, beton mikserinin altında kalarak can verdi. Aracın altında metrelerce sürüklenen kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.