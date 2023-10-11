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Videolar Yaşam Videoları İsrail-Filistin savaşında 5. gün! İsrail tam taarruza geçiyor | Gazze'de siviller bombalanıyor | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

İsrail-Filistin savaşında 5. gün! İsrail tam taarruza geçiyor | Gazze'de siviller bombalanıyor | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

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Giriş: 11.10.2023 11:53
Cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail ve Hamas arasındaki savaşta beşinci güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'yi havadan ve denizden vuruyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Gazze Şeridi sınırını kontrol altında aldık, şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. Bununla birlikte, ABD Merkez Komutanlığı, "ABD'nin en büyük uçak gemisi Akdeniz'de İsrail açıklarında ilerliyor." açıklamasını yaptı.
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