11 Ekim 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail-Filistin savaşında 5. gün! İsrail tam taarruza geçiyor | Gazze'de siviller bombalanıyor | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
Cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail ve Hamas arasındaki savaşta beşinci güne girildi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'yi havadan ve denizden vuruyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Gazze Şeridi sınırını kontrol altında aldık, şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. Bununla birlikte, ABD Merkez Komutanlığı, "ABD'nin en büyük uçak gemisi Akdeniz'de İsrail açıklarında ilerliyor." açıklamasını yaptı.